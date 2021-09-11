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رونالدو أساسي.. سولسكاير يعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن

أعلن النرويجي جولي أونار سولسكاير تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد التي تستعد لمواجهة نيوكاسل يونايتد لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتشهد مواجهة اليوم الظهور الأول لنجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الشياطين الحمر بعد إنتقاله لصفوف الشياطين الحمر قادمًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وجاءت تشكيلة اليونايتد على النحو التالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : ماجواير ، فاران ، شاو ، وان بيساكا.

خط الوسط : بوجبا ، برونو فيرنانديز ، ماتيتيش.

خط الهجوم : رونالدو ، سانشو ، جرينوود.

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نيوكاسل مانشستر يونايتد كريتستيانو رونالدو رونالدو

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