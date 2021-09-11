بدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، ببدء مراسم إحياء الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك.

وقُتل ما يقرب من 3000 شخص، بما في ذلك أكثر من 2600 في مركز التجارة العالمي في نيويورك، بعد أن استولى الخاطفون على الطائرات واستخدموها لمهاجمة البرجين التوأمين في مركز التجارة العالمي والبنتاغون خارج واشنطن، وكان من بين القتلى 67 بريطانيًا.

وقد خطط زعيم القاعدة أسامة بن لادن لهجمات 11 سبتمبر من داخل أفغانستان. وأدى ذلك إلى غزو بقيادة الولايات المتحدة أطاح بسرعة بحكومة طالبان هناك في عام 2001، لكن بقيت القوات الغربية في البلاد لمدة عقدين آخرين. وربط جونسون ذكرى 11 سبتمبر بعودة حكم طالبان في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية وقوات الناتو الأخرى.