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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بمحافظات مصر

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:09 م
بوابة الفجر
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن البلاد يسودها طقس مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الأرصاد أنه يسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ظهور شبورة على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
وعن درجات الحرارة املتوقعة غدا بمحافظات الجمهورية، تسجل القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة.

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