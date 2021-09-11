عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

أبلغ مسئولو نادي بيراميدز، تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي السماوي، عن عدم رغبتهم في استمراره بالقيادة الفنية للفريق.





اسباب رحيل تاكيس جونياس عن بيراميدز





وجاء قرار رحيل تاكيس جونياس بناءاً على رغبة الإدارة العليا للفريق برئاسة سالم الشامسي بعد اجتماع بينه وبين ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي بالإمارات العربية المتحدة.





وكما أكدت مصادرنا أن هذا القرار جاء بعد عدم مقدره اليوناني تاكيس جونياس في تحقيق أهداف الإدارة وحصد البطولات.





بيراميدز ينهي اتفاقه مع إيهاب جلال





كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز عن إنهاء مسئولى النادى السماوي الإتفاق بشكل رسمي مع إيهاب جلال المدير الفني السابق للإسماعيلي.





وأوضح المصدر أن مسئولى بيراميدز وافقوا على تلبية رغبات جلال ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.





لذلك تم الإتفاق بين الطرفين على التعاقد لمدة موسمين قادمين ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً خلال الساعات القليلة المقبلة.