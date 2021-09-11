Advertisements

الأرصاد: تحسن نسبي في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تحسن نسبي في حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وأكدت الأرصاد أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ حوالي 22 ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار عاجل في الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 20 ساعة

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 18 ساعة

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ 12 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

رونالدو أساسي.. سولسكاير يعلن تشكيلة مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

أسطورة اليونايتد يحسم مشاركة رونالدو أمام نيوكاسل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حسم الأمر.. موسيماني يطلب رحيل 7 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

03:12 م

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

01:28 م

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

02:29 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements