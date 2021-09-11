الأرصاد: تحسن نسبي في حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 11 سبتمبر 2021 إلى الخميس المقبل.





وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تحسن نسبي في حالة الطقس، خلال الفترة المقبلة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.





وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.





وأكدت الأرصاد أن هناك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.