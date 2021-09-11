Advertisements

رامي جمال يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:46 م
رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد
أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الكبيرة بحصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وقام بتوجيه الشكر لحكومة أبو ظبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشر رامي جمال عدة صور جديدة لع، وعلق عليها قائلاً :"جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الئقيقة قيادةً وشعباً".


وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ أقل من ساعتين

الاتحاد يسعى لضم نجم الأهلي خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

03:12 م

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

01:28 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements