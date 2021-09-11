رامي جمال يحصل على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات









وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".

أعرب الفنان رامي جمال عن سعادته الكبيرة بحصوله على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات، وقام بتوجيه الشكر لحكومة أبو ظبي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".نشر رامي جمال عدة صور جديدة لع، وعلق عليها قائلاً :"جزيل الشكر لحكومة أبو ظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير والامتنان لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الئقيقة قيادةً وشعباً".