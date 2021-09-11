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رئيس جامعة الأزهر يتفقد نقاط التطعيم ويشيد بجهود الطواقم الطبية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:51 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
محمود الجلاد
قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، ومجدي عبد العزيز أمين عام الجامعة، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر- بجولة تفقدية لنقاط التطعيم ضد فيروس كورونا بجامعة الأزهر؛ للوقوف على سير العمل بها.

وخلال الجولة أشاد رئيس الجامعة بمستوى العمل داخل النقاط، وبالتزام الطلاب والطالبات (مصرين - وافدين) بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وشملت الجولة تفقد النقاط الآتية: الإدارة الطبية للبنين بمدينة نصر، نقطة التربية العسكرية للبنين، نقطة تطعيم فرع البنات بمقر الإدارة الطبية لفرع البنات بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والدكتور أسامة عبد الحليم، مدير مستشفى الطلبة، والدكتورة سحر يونس، مدير الإدارة الطبية لفرع البنات، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات.

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رئيس جامعة الازهر بوابة الفجر الفجر

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