خاص.. عمرو دياب يتعاقد على إحياء حفلاً غنائياً في الأردن





تعاقد الهضبة عمرو دياب، على احياء حفلاً غنائياً ضخماً في واحة إيالا بخليج العقبة في الأردن، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يعلن الهضبة عن تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.



في سياق آخر نشر عمرو، مؤخرًا صورة جديدة له على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلًا،:"رسميًا، تم إطلاق كوليكشن 34 الخاص بي".



يذكر أن عمرو دياب أعلن منذ فترة عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل إسم "34" وذلك بعد أن أطلق مطلع هذا العام عطره الخاص والذي يحمل نفس الإسم.



وتتسم تصميمات خط أزياء 34 بلمسات أنيقة وبسيطة وتعبر عن روح الشباب التي يتمتع بها النجم الكبير عمرو دياب، وفي مرحلة تطوير الأزياء تم الاعتماد على أنسجه مستوردة من شمال إيطاليا، لتماثل نعومة وجودة المنتجات العالمية في عالم الأزياء.



أما خط النظارات الشمسية، تم استخدام التيتانيوم من اليابان، كمادة أساسية في التصنيع، لتوفير النظارات الأخف وزنا في العالم، وسوف يتم استخدام مواد خام تضاهي وتماثل كبري العلامات التجارية، لتأكيد وتمثيل

مكانة عمرو دياب العالمية.



وقال عمرو دياب في بيان صحفي سابق حول خط أزيائه: "الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية".