السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



