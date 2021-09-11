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السيسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 03:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
رقية جمال
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "لقد كانت سعادتي بالغة اليوم بإطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار في هذه الجلسة من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح؛ طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التي هي صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

واعتبر الرئيس السيسي، خلال منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، اليوم السبت، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خطوة جديد تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات.

الكلمات المفتاحية

مصر حقوق الانسان بوابة الفجر الفجر السيسي

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