مصطفى حجاج يحقق نسب مشاهدات عالية بأغنيته الجديدة



والأغنية من كلمات سهيل وألحان محمود الخيامي، وتوزيع وسام عبدالمنعم ومكس وماستر هاني محروس.



وكان قد أعرب المطرب مصطفى حجاج عن إستيائه الشديد ؛ بسبب تسريب هذه الأغنية، وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشر مصطفى حجاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو:"مساء الخير عليكم جميعا أنا هقول كلمة في نص دقيقة، أولاً حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد بيؤذيني في شغلي ويؤذي شركتي، أنا اتفاجئت إن في أغنية اتسربت اسمها وداعك مر، هي أغنية مصرية خليجية".



وتابع: أنا مكنتش هنزلها دلوقتي وأنا كنت بصور وبفتح الواتس اب لقيت الأغنية مبعوتالي وبيباركولي، أنا منزلتش الأغنية بس اضطريت أن أنزل الأغنية على اليوتيوب لأنها اتسربت".



واختتم" حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيأذيني وأني هنزل الأغنية غصب عني".

حققت أغنية المطرب مصطفى حجاج الجديدة "وداعك مر" نسب مشاهدات جيدة حيث اقتربت من ربع مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها بأيام قليلة عبر قناته على موقع "يوتيوب".