"الصحة" توقف الطبيب والنيابة تحقق في الواقعة.. القصة الكاملة لإهانة ممرض بسبب "كلب"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلية الماضية، بمقطع فيديو متداول، لطبيب بأحد المستشفيات الخاصة، يهين ممرضا، بسبب كلب.



وسادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أبدوا استياءهم مما تعرض إليه الممرض من إهانات على يد الطبيب، لدرجة وصلت إلى مطالبته بالسجود لكلب، وفق ما هو متداول.



وفي الوقت الذي اتحد فيه الجميع على ضرورة معاقبة ومحاسبة الطبيب على فعلته، خرج الطبيب مدافعا عن نفسه، مؤكدا أن المقطع الأخير من الفيديو مفبرك، وأن حسابه على تطبيق "واتساب" كان قد تعرض للاختراق، فيما يخضع هو لعمليات ابتزاز من جانب "الهاكرز".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" القصة الكاملة لواقعة إهانة ممرض على يد طبيب:





البداية



بدأت تفاصيل الواقعة، حين انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله طبيب يهين عضوا بهيئة التمريض، بسبب كلب.



ووفق الفيديو المتداول، أمعن الطبيب في إهانة الممرض، حتى وصل به الحال إلى مطالبته بالسجود لكلب (لم يظهر في مقطع الفيديو).







انتفاضة السوشيال ميديا



على إثر ذلك الفيديو، انتفض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الطبيب وضد ممارساته، التي نالت من كرامة عضو هيئة التمريض.



وطالب الكثير من المدونين والمغردين بضرورة إحالة الطبيب للتحقيق، وبضرورة تدخل الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة ومعاقبة الطبيب، بل وصل الأم إلى المطالبة بشطبه من جداول نقابة الأطباء، وإقصائه عن العمل بمهنة الطب.







أول تحرك رسمي ضد الواقعة



وفي أول تحرك رسمي تجاه الواقعة، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بالتحقيق الفوي في الواقعة.



وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أن الوزير "وجه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بسرعة إحالة واقعة إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لعضو هيئة التمريض، وذلك بإحدى المستشفيات الخاصة للتحقيق الفوري، كما وجه بسرعة موافاته بتقرير لنتائج التحقيق في هذه الواقعة التي تتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية وأخلاقيات أعضاء هيئة التدريس".



وأوضح البيان، أن توجيهات الوزي جاءت "على خلفية انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إهانة أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية طب عين شمس، لأحد أعضاء هيئة التمريض بإحدى المستشفيات الخاصة، بما يتنافى مع الأعراف والتقاليد الجامعية، التي يجب أن يتمسك بها جميع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات".



وأضاف البيان أن "وزير التعليم العالي وجه بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بصون كرامة أعضاء هيئة التمريض والحفاظ عليها، كما أكد الوزير على احترام وتقدير جميع أعضاء هيئة التمريض لما لهم من دور وطني وإنساني راقٍ في دعم المنظومة الصحية".









إيقاف الطبيب



وتابعت التحركات الحكومية والرسمية ضد الواقعة، حيث شكلت وزارة الصحة والسكان لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر للتحقيق في الواقعة.



وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والسكان، أن "الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت بتشكيل لجنة مكبرة من الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، للتحقيق في واقعة (فيديو الطبيب) داخل إحدى المستشفيات التابعة للقطاع الخاص، وذلك فور تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأوضح البيان "أنه بالتنسيق مع إدارة المستشفى تم إيقاف الطبيب صاحب الواقعة عن العمل، كما تم إيقاف العمل بالعيادة محل الواقعة داخل المستشفى، من خلال الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بالوزارة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية".



وأكد البيان "حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق جميع الفرق الطبية العاملة داخل المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة، وعدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها".











النائب العام يفتح التحقيق



وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في واقعة المقطع المتداول الخاص بإهانة طبيب بجامعة عين شمس لممرضٍ.







أول تعليق من الطبيب



من جهته، علق الطبيب على الواقعة، فقال إن الجزء الأخير من الفيديو مفبرك وليس حقيقيا، وإن ما حدث هو واقعه ابتزاز يتعرض لها منذ أكثر من شهرين، إذ إنه تعرض لسرقة حسابه على تطبيق "واتساب" على يد هاكرز من أذربيجان، ما زالوا يساومونه لتقاضي مبالغ من المال، بعدما استولوا على جميع محتويات هاتفه امحمول من صور وفيديوهات.



وأكد الطبيب أنه يحتفظ بالعديد من الوثائق التي تثبت صحة كلامه، إذ إنه رغم عدم قيامه بتحرير محضر لدى الأجهزة المعنية بسرقة حسابه على "واتساب" إلا إنه اتصل بإدارة التطبيق قبل نحو أسبوع حتى تمكنه من استعادة حسابه.



وأضاف الطبيب أن الفيديو المتدول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مفبرك"، ويهدف إلى ابتزازه ومساومتعه على المال، موضحا أن الفيديو تم تصويره منذ نحو 3 سنوات داخل أحد المستشفيات الخاصة، في حالة من المزاح بين مجموعة من الأصدقاء، وأن الشخص الذي ظهر بالفيديو هو مساعد التمريض.



ونوه الطبيب بأن من بين دلائل فبركة الفيديو أنه لا يوجد كلب، ولا يتم السماح في الأصل بدخول الكلاب إلى المستشفى.