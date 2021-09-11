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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليدز فى الدوري الإنجليزي

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول نظيره ليدز يونايتد يوم الاحد ١٢ سبتمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي ليدز يونايتد.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: روبيتسون، فإن دايك، ماتيب، ارنولد.
خط الوسط: هندرسون، تياجو، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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