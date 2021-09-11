عقب قرار تغليظ العقوبة.. التحفظ على 16 توكتوك في المنتزه بالإسكندرية



هذا وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ العقوبة المغلظة وهي غرامة فورية 10 آلاف جنيه غير قابلة للتخفيض نهائيًا للتكاتك المضبوطة.



وكان قد حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه إعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢١يمنع تمامًا تواجد أية مركبات للتوكتوك والتريسيكل بالمحاور الرئيسية والكورنيش.

وكلف رؤساء الأحياء والمرور وجميع الجهات المعنية بمصادرة المركبات المخالفة فورًا وتوقيع الغرامة المقررة وإتخاذ الإجراءات الرادعة ومحاسبة المقصرين.



قادت اليوم السبت المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول بالإسكندرية حملة مكبرة بنطاق الحي يرافقها المختصين، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على عدد (١٦) توكتوك و(٣) تروسيكل تواجدوا في الشوارع الرئيسية.