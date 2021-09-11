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عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن تفاصيل الحريق الذي نشب في غرفة الزراعة داخل فرع النادي بمدينة نصر خلال الساعات الأخيرة.

ونشب حريق محدود في فرع النادي بمدينة نصر داخل غرفة الزراعة، قبل أن تنجح الحماية المدنية في السيطرة على الموقف وانتهاء الأمر بشكل سريع.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الحريق كان بسيط في مدينة نصر بسبب مخلفات قمامة ولكن الأمر لا يستدعي القلق ولم يشعر به أي شخص داخل النادي.

وتابع: "تم السيطرة على الحريق فورًا والأمر لم يتخطى دقائق ولا يوجد أي أضرار، داخل النادي والأمر انتهى دون أي شعور من جانب الاعضاء داخل النادي".

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فرع مدينة نصر الخطيب الاهلي

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