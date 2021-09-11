"والت ديزني" في متحف قصر المنيل بدءً من الاثنين القادم

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي توفيق في المنيل معرضًا فنيًا مؤقتًا تحت عنوان "والت ديزني" وذلك في الفترة من 13 إلى 28 سبتمبر2021م.





ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف إن عدد الفنانين المشاركين في المعرض يبلغ 58 فنانًا تشكيليًا، بعدد من الأعمال المتميزة التي تستحق العرض وتسليط الضوء عليها.



