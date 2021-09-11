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"والت ديزني" في متحف قصر المنيل بدءً من الاثنين القادم

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ينظم متحف قصر الأمير محمد علي توفيق في المنيل معرضًا فنيًا مؤقتًا تحت عنوان "والت ديزني" وذلك في الفترة من 13 إلى 28 سبتمبر2021م. 

ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف إن عدد الفنانين المشاركين في المعرض يبلغ 58 فنانًا تشكيليًا، بعدد من الأعمال المتميزة التي تستحق العرض وتسليط الضوء عليها. 

وتابع بدوي قائلًا، على هامش المعرض؛ سيتم عمل مجموعة من الورش الفنية فى مجالات، النحت، والرسم بجميع الخامات مجانًا، ويشرف عليها عدد من كبار أساتذة الفنون الجميلة والتشكيلية بالتعاون مع شباب التشكيلين، وذلك مع تطبيق واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية والوقائية ضد انتشار ڤيروس كورونا المستجد. 

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والت ديزني مصر متحف قصر المنيل قصر المنيل المنيل

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