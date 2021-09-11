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غدًا.. وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية للأئمة والواعظات السودانيين

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:13 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف غدًا الأحد الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وفي هذا الصدد قال الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: إن الفترة الماضية شهدت تمكينا لعدد كبير من الشباب في المناصب القيادية بديوان عام الوزارة والمديريات الإقليمية والأعمال الدعوية بالمساجد الكبرى ومساجد النذور، لافتا الى ان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أسند له تسيير أعمال القطاع الديني مما يؤكد أن رؤيته المستقبلية هي تمكين الشباب في مفاصل الوزارة.

وأضاف رئيس القطاع الديني أن إطلاق وزير الأوقاف برنامج إعداد شباب الأوقاف للقيادة، سواء بديوان عام الوزارة، أم بالمديريات الإقليمية، أم بهيئة الأوقاف، أم بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أم بمستشفى الدعاة وجميع الجهات التابعة للوزارة، يعد طفرة جيده جدا لتأهيل أكبر قدر من الشباب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن وزارة الأوقاف دفعت بالعديد من الأئمة المتميزين وشباب وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للعمل الإداري والقيادي ومعاونة قيادات الوزارة في مهامهم القيادية، كما تعمل وزارة الأوقاف على تجديد الدماء الإدارية، من خلال المرشحين للعمل القيادي والمرشحين للإدارة الوسطى والإشرافية على مستوى مديري الإدارات والمفتشين، من المنتدبين والمتقدمين الجدد من الأئمة المتميزين من مختلف المحافظات، وذلك في إطار خطة الوزارة في التحديث وتجديد الدماء الإدارية والدفع بمزيد من القيادات الشابة المثقفة.

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف السودان الائمة والواعظات اخبار مصر

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