عماد حسين: دول أوروبا تستغل حقوق الإنسان لمحاولة استفزاز مصر (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن مصر دولة كبيرة وعظيمة، وتحتاج لوجود حريات سياسية مثلما هناك حريات وتمكين اقتصادي واجتماعي.



وأضاف "حسين"، خلال حوار ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "MBC مصر 2"، اليوم السبت، أن الأهم هو كيفية الموائمة بين الحريات الاقتصادية والاجتماعية من جهة والحريات السياسية من جهة أخرى، منوهًا بأن عدم وجود حريات اقتصادية واجتماعي قد يتسبب في ضياع الدول، لافتًا إلى أن الهدف من حقوق الإنسان وحرية التعبير هو تقدم المجتمع، ولكن لو أدى ذلك لخراب المجتمع فلا بد أن ننظر للأمر بتمعن.



وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، أن الخارج يستخدم ملف حقوق الإنسان في مصر ليس حبًا في حقوق الإنسان، وإنما ورقة للحصول على مصالح أو تحقيق أهداف معينة، منوهًا بأن الدول الأوروبية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، لا تتطرق لحقوق الإنسان في أماكن أخرى لكونها لها مصالح بها، معتبرًا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يرد على محاولة استغلال حقوق الإنسان كمحاولة لاصطياد مصر طول الوقت واستفزازها والتلسين عليها.

