وقف أعمال صب سقف مخالف وفك شدة خشبية بمركز ابشواي



تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وتوجيهات الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز، بالمتابعة الميدانية المستمرة ورصد أي مخالفات والتصدي لها في حينها وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية بحزم.



قامت الوحدة المحلية بابوكساه، التابعة لمركز ومدينة الفيوم، برصد حالة بناء مخالف خارج الحيز العمراني



وقال الأستاذ مراد مسعود، رئيس المركز، أن المخالفة عبارة عن شدة خشبية معدة لسقف دور أرضي علي مساحة نصف قيراط خارج الحيز العمراني بناحية طريق عزبة حزين التابعة للوحدة المحلية بابوكساه مركز ابشواي ومقدم لها ملف تصالح.



وقد تم إيقاف الأعمال والبدء في فك الشدة الخشبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.



