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القصة الكاملة لأزمة رودينة الطالبة المصرية العائدة من أفغانستان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:19 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
قالت وزارة التربية والتعليم أنها تتابع مشكلة المصرية العائدة من أفغانستان وتتابع حلها.

واستغاثت والدة رودينة برهان والدة طفلين بالدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وهى من ضحايا ما حدث فى أفغانستان وجاءت على مصر فى الطيارات الحربية التى خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لنقل المصريين من أفغانستان إلى مصر.

فى بداية الأمر نشرت رودينة استغاثة لها على الفيس بوك مصحوبة بصور أولادها وقالت فيها :"انا محتاجه حد يوصلنى بوزير التعليم يعنى أنا محتاجه استثناء علشان اعرف أقدم لولادى فى مدارس تجريبى للأسف مش عارفه والبنت السنه هتروح عليها ولو مدخلتش السنه ديه هتتحول خدمة مجتمعيه أنا الظرف إلى أنا فيه قهرى انا مش عارفه اجبلهم ورق تسلسل دراسى انا كنت فى كابول أفغانستان وقام فيها حرب مفيش حكومة حاليًا مفيش حاجه شغاله هجيب ورق منين".

وأضافت :"مصر ارسلت لينا طياره حربيه ورجعت مصر بتاريخ ٢٣ أغسطس والتقديم كان قفل بتاريخ ١٥  اغسطس ومقدرتش اقدم لابنى  أرجوكم ساعدونى ووصلونى بالوزير انا مش عارفه ادخل ولادى ولا اعملهم اى استثناء انا مش هقدر ارجعهم مدارسهم الخاصة حاليًا نظرا ان فلوسنا اصلا اتقفل عليها فى البنك هناك  ارجوكوا شير لحد اما حد يرد عليا ويساعدنى".

فى سياق متصل كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تابعت الاستغاثة على منصات السوشيال ميديا وسوف تتخذ اللازم.

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم مصر طارق شوقي افغانستان

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