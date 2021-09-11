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موعد مباراة النصر القادمة فى الدورى السعودى للمحترفين والقنوات الناقلة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يستعد فريق النصر لمواجهة الاتحاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت القادم الموافق 18 سبتمبر الجاري.

موعد مباراة النصر القادمة
وتقام مباراة النصر ضد اتحاد جدة ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت الموافق 18 سبتمبر فى تمام السابعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية.

ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 6 نقاط بينما الاتحاد فى المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وتقام مباراة الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويذكر أن النصر حقق الفوز على التعاون اللقاء الماضي بثلاث أهداف مقابل هدف بينما الاتحاد فاز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

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