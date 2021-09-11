الفرصة الأخيرة.. كيف يمكنك التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب؟

شروط وقواعد التحويل بين الكليات الجامعية:



- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.



- لا توجد تحويلات ورقية.



- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.



- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).



- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.



شروط وقواعد التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.





85 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب



وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن 85 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية، سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.



وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر في استقبال رغبات التحويلات حتى غد الأحد، مشددًا على أن التحويلات في حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق (www.tansik.egypt.gov.eg)، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.



وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي، والمتحدث باسم الوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، موجها بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، إذ إنه لا يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

تنتهي مرحلة تقليل الاغتراب، لطلبة المرحلتين الأولى والثانية، بتنسيق 2021، غدا الأحد، وهو اليوم الخامس والأخير للمرحلة، التي كانت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، قد أعلنت عن فتحها يوم الأربعاء الماضي.ولم يتبق أمام طلبة وطالبات المرحلتين الأولى والثانية، الراغبين في التحويل بين الكليات، لتقليل الاغتراب، سوى الغد، الذي يعد فرصة أخيرة لهم.ومع اقتراب إغلاق مرحلة التحويل وتقليل الاغتراب، تستعرض "الفجر" لمتابعيها، كيف يمكنهم التقدم بالمرحلة، وشروطها وقواعدها:تستهدف مرحلة تقليل الاغتراب التيسير على الطلاب، حيث تم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني: أمام الطلاب المُرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حتى غدا الأحد 12 سبتمبر 2021.- يتم التقديم لتقليل الاغتراب (التحويلات)، من خلال موقع التنسيق الالكتروني.- تتاح مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلبة المرحلتين الأولى والثانية، بالشعبتين العلمية والأدبية.- يتم إجراء التحويلات، لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، فى حدود النسبة المُقررة (10%).- تم فتح التسجيل لتقليل الاغتراب يوم الأربعاء الماضي 8 سبتمبر 2021، ويستمر التسجيل حتى غدا الأحد 12 سبتمبر 2021.- التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.