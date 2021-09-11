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موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

جدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلبه لإدارة النادي بضرورة التعاقد مع حارس مرمى على مستوى كبير يكون بديلًا لمحمد الشناوي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي

ويرغب موسيماني في تجنب السيناريو الذي حدث خلال مباريات الدوري في الموسم المنقضي بعدما عانى الفريق خلال المباريات التي غاب عنها الشناوي ما وضع الفريق في مأزق شديد.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن محاولات تجريها لجنة التعاقدات لإتمام صفقة الحارس الجديد.

حيث تضع اللجنة ثلاث حراس في دائرة الاهتمام هم الهاني سليمان وعامر عامر ومحمود جاد وينتظر أن تحسم اللجنة الملف خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، في بطولة كأس السوبر المصري، يوم 21 سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساء.



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