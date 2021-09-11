موعد مباراة إنتر ميلان المقبلة في الدوري الإيطالي

يحل فريق انتر ميلان الإيطالي ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022.





يحتل إنتر ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 6 نقاط متأخرًا بفارق الأهداف عن فريق لاتسيو، بعدما حقق انتصارين في مستهل مشواره بالبطولة.





بينما يحتل فريق سامبدوريا المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة ويسعى لتحسين مركزه بالبطولة.





وتنطلق مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا في تمام الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.





وستذاع مباراة انتر ميلان مع سامبدوريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات الدوري الإيطالي هذا الموسم.



