Advertisements

برلماني: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ترجمة حقيقية لمبادئ الجمهورية الجديدة

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، وتضمنت المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وأكد الرشيدي، في بيان له اليوم، على أهمية الاستراتيجية في إرساء مبادئ حقوق الإنسان للمواطن المصري في كافة المجالات ولكافة الأعمال حيث تعتبر الاستراتيجية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلي أن الاستراتيجة ترجمة حقيقة لمبادئ الجمهورية الجديدة، وللواقع الذي نعيشه الآن من تقدم في ملف حقوق الإنسان منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد.

وأكد عضو لجنة الشئون الخارجية بالشيوخ، أن ما تم اليوم من إطلاق استراتيجية هو استكمال لما بدأته القيادة السياسية منذ 7 سنوات مضت، بعد إطلاق عدد من المبادرات الصحية كحملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وهو حق إنساني لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى مبادرة تكافل وكرامة وعدد من مبادرات الشبابية في مجال الشباب والرياضة التي سعت إلى قوام مثالي سليم.

وشدد النائب، على ضرورة تطوير سياسات وتوجهات الحكومة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ حقوق الانسان الفجر الرئيس السيسي الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان

أخبار تهمك

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ أقل من ساعة

الاتحاد يسعى لضم نجم الأهلي خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 27 دقيقة

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 23 ساعة

موضوعات متعلقة

عضو بالشيوخ: قرار البرلمان الأوروبي ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية

بث مباشر.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور السيسي

عاجل.. السيسي يصل لمقر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان المصري

السيسي: "بنحب بلادنا وأهلها.. وعايزين نحطهم على دماغنا"

السيسي عن زواج القاصرات: "أنتم بتعملوا إيه في ولادكم"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

03:12 م

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

01:28 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements