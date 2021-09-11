موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم محلل أداء نادي أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.





وأكد مصدر في تصريحات خاصة، أن الجنوب إفريقي بيتسو مويسماني المدير الفني للفريق، استقر على ضم كايل سلمان محلل أداء أورلاندو بايرتس السابق للجهاز الفني.





ومن المقرر أن يكون سلمان مرافق لموسى محلل الأداء الحالي للفريق وبديلًا لمواطنه يوشا محلل الآداء الذي رحل عن صفوف الجهاز الفني مؤخرًا.





وأعلن النادي الأهلي في وقت سابق عن رحيل كل من كيفين جونسون المدرب العام ويوشا محلل الأداء، عن الجهاز الفني للفريق عقب نهاية الموسم الماضي.





ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة طلائع الجيش، يوم 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات كأس السوبر المصري.



