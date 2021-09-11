موانئ بورسعيد تسجل تداول 29 سفينة للبضائع والحاويات

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينه للبضائع والحاويات خلال عمليات التداول.





وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، فيما استقبل ميناء غرب سفينة ترفع علم بنما وذلك لتفريغ 1050 سيارة ، كما استقبل الميناء السفينة" ترفععلم إيطاليا وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء .





كما استقبل ميناء غرب أيضا دخول سفينتي حاويات ومغادره سفينة ، بينما يتواجد علي الأرصفه سفينه ومن المنتظر دخول سفينة ،كمااستقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.





وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئوعمليات الشحن والتفريغعلى الأرصفة.