Advertisements

موانئ بورسعيد تسجل تداول 29 سفينة للبضائع والحاويات

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 29 سفينه للبضائع والحاويات خلال عمليات التداول.


وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم السبت - أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن، فيما استقبل ميناء غرب سفينة ترفع علم بنما وذلك لتفريغ 1050 سيارة ، كما استقبل الميناء السفينةترفععلم إيطاليا وذلك لشحن 6150 طن صودا كاوية من الميناء .


كما استقبل ميناء غرب أيضا دخول سفينتي حاويات ومغادره سفينة ، بينما يتواجد علي الأرصفه سفينه ومن المنتظر دخول سفينة ،كمااستقبل الميناء سفينتين بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.


وأشارت إلى أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئوعمليات الشحن والتفريغعلى الأرصفة.

الكلمات المفتاحية

موانئ مصر بورسعيد اخبار الموانئ اخبار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل اتفاق الزمالك مع ثالث صفقاته الصيفية

منذ حوالي 5 ساعات

التفاصيل الكاملة لهجوم سمكة قرش على مواطن بمطروح

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن المدرب الأقرب لقيادة بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

الاتحاد يسعى لضم نجم الأهلي خلال الانتقالات الصيفية

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من نصف ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ أقل من ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ أقل من ساعتين

أول رد من "الأطباء" على واقعة إهانة طبيب عين شمس لممرض

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تداول 25 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

شحن 5 آلاف طن صودا كاوية وتفريغ 11 الف طن رخام بميناء غرب بورسعيد

تفريغ 1290 سيارة وشحن 4 آلاف طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد (صور)

ميناء غرب بورسعيد يستقبل سفن صودا ورخام

تداول 26 سفينة للحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد

شحن 3150 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:00 م

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

03:12 م

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

04:30 م

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements