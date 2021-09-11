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تقرير يكشف معاناة الاتراك في عهد أردوغان بسبب ارتفاع الاسعار

السبت 11/سبتمبر/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الخبز في إسطنبول إلى 2.5 ليرة، بدلا من 2 ليرة. 

 

مناطق “كاديكوي، ساريير، بشيكتاش، أوسكودار، بيكوز” في إسطنبول، بدأت في بيع رغيف الخبز الذي يزن 200 جرام، بسعر 2.5 ليرة بداية من الأول من سبتمبر الجاري.

 

وقال بعض أصحاب المخابز إنهم رفعوا وزن رغيف الخبز إلى 230 جرام، لكن في المقابل المواطن أكد أنه لم يشعر بالفرق، معربا عن غضبه.


 
 

ويشتكي أصحاب المخابر من ارتفاع تكاليف الإنتاج، زكي سيزور، الذي يمتلك مخبزًا في بشيكتاش، قال “أمارس هذا العمل منذ 20 عامًا، نمر الآن بأوقات صعبة للغاية. تضاعفت تكاليف الطحين والخميرة والماء والعمالة في العام الماضي. تضاعفت الإيجارات”.


 
 

وقال خباز يدعى أحمد أيتكين مبررا رفع سعر رغيف الخبز: “ارتفعت تكلفة الخبز كثيرًا. لا يمكننا التعامل معها. صدقني، لا يمكنني العثور على الموظفين لتشغيلهم. لا يريد الناس العمل في مخبز. نحن نقدم أجورًا منخفضة لأن الأرباح منخفضة. يجب أن يكون سعر الخبز 3 ليرات الآن. سعر 2 ليرة من الخبز منخفض جدا. وبما أن السلطات لم تتخذ أي إجراء، بدأت المخابز نفسها في رفع السعر”.


 
 

وأكد اتحاد الخبازين الأتراك، أنه حاليًا، لا يوجد قرار زيادة مطبق في جميع أنحاء البلاد بخصوص سعر الخبز.

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