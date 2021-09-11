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مايان السيد عن دير جيست: أول تكريم ليا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
منار أشرف داود
شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها بصور لها أثنا تكريهما في مهرجان الدير جيست كأفضل ممثلة شبابية، وذلكعبر حسابها الخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "مايان" وهي ترتدي فستان كب باللون الجراي، مفتوح من الرجل، ووضعت ماكياج هادئ ملائم لإطلالتها، وتركت شعرها منسدلًا مما أثار إعجاب جمهورها، وعلقت على الصور قائلة:" أول تكريم ليا".

ويذكر أن تعاقدت الفنانة مايان السيد على تقديم حكاية جديدة من مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني، وتدور أحداثها حول مرض التوحد، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة

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