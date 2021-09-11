بسبب العصافير.. الجمهور يهاجم مصطفى شعبان

شارك النجم مصطفي شعبان جمهوره بصور جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"



وظهر مصطفي شعبان في الصور وهو مرتديا ملابس الصيد وحاملا في يده بندقية ويقوم بإصطياد العصافير وعلق قائلا: "الصيد الايمري".



وهاجم الجمهور الفنان مصطفي شعبان في التعليقات حيث كتب أحدهم "إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي.. وتطلع تتصور معاه مبسوط كده"، واخر:"حرام عليكم بتقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم"، "حرام مساكين"، وأضاف اخر:"ليه كده دي روح زينا وسابت لكم الأرض كلها وبعدت عن ايديكم.. أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى.. احترم مخلوقات الله، دي روح زينا وأنت مترضاش حد يؤذي الخيول بتاعتك.. وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي هتعملوا بيهم ايه".



يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان، مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض رمضان الماضي ويشاركه البطولة عمرو سعد وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل ومريم أمين وبسمة داوود وفرح يوسف ويوسف شعبان ومصطفى أبو سريع وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.