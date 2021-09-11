Advertisements

بسبب العصافير.. الجمهور يهاجم مصطفى شعبان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:04 م
بوابة الفجر
مي شاهين
شارك النجم مصطفي شعبان جمهوره بصور جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وظهر مصطفي شعبان في الصور وهو مرتديا ملابس الصيد وحاملا في يده بندقية ويقوم بإصطياد العصافير وعلق قائلا: "الصيد الايمري".

وهاجم الجمهور الفنان مصطفي شعبان في التعليقات حيث كتب أحدهم "إيه المتعة أنك تقتل أرواح بريئة زي دي.. وتطلع تتصور معاه مبسوط كده"، واخر:"حرام عليكم بتقتلوا أرواح بريئة عشان متعتكم"، "حرام مساكين"، وأضاف اخر:"ليه كده دي روح زينا وسابت لكم الأرض كلها وبعدت عن ايديكم.. أنا بحبك وبحترمك يا مصطفى.. احترم مخلوقات الله، دي روح زينا وأنت مترضاش حد يؤذي الخيول بتاعتك.. وبعد الصيد والتصوير بالفرحة دي هتعملوا بيهم ايه".

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفي شعبان، مسلسل "ملوك الجدعنة" الذي عرض رمضان الماضي ويشاركه البطولة عمرو سعد وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز وعمرو عبد الجليل ومريم أمين وبسمة داوود وفرح يوسف ويوسف شعبان ومصطفى أبو سريع وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يتخذ قرارًا ناريًا ضد تاكيس جونياس

منذ ساعة و نصف

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

05:27 م

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

05:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements