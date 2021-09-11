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رامي جمال يحيي حفل في المملكة العربية السعودية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
مي شاهين
يستعد الفنان رامي جمال، لإحياء حفلا ضخما في فورها الشرقية، على أرض السعودية يوم 16 القادم.

حيث نشر الفنان رامى جمال، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلق قائلا:"شكرا هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ علي اتاحة الفرصه الثانيه للتواجد في بلدنا الغالي السعوديه مع جمهور الشرقيه المحترم شکرا علي مجهودكم في انتظار نغني سوا في يوم 16 القادم للجمهور الغالي يوم للذكري".

ومن المقرر أن يقدم رامي، في الحفل باقة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة.

وفي سياق طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل.

كما طرح رامى جمال، مؤخرًا أغنية "قلة الإحساس"، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها، بالإضافة إلى تصدرها تريند "يوتيوب"، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبدالمنعم.

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