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أتلتيكو مدريد يفقد 4 لاعبين أمام إسبانيول

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
وكالات
انضم البرازيلي ماتيوس كونيا والأرجنتيني أنخل كوريا للمران الجماعي لأتلتيكو مدريد اليوم السبت، عقب عودتهما أمس من معسكر منتخب بلديهما ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وأجرى الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز والأرجنتيني رودريجو دي بول، تمرينات على الهامش في صالة الألعاب الرياضية.

وكان هؤلاء هم آخر 4 لاعبين دوليين كان ينتظر الأتلتي استعادتهم قبل استئناف الدوري الإسباني لكرة القدم بعد فترة التوقف الدولية، حيث سيحل الروخيبلانكوس ضيفا على إسبانيول غدا الأحد ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وكل الأمور تشير إلى أن المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لن يستعين بأي من هؤلاء الأربعة في التشكيلة الأساسية أمام الفريق الكتالوني، على الرغم من حقيقة أن كوريا هو حتى الآن هداف الأتلتي بثلاثة أهداف في 3 جولات، في حين لعب خيمينيز أساسيا كافة المباريات منذ بداية الموسم.

وعلى الأرجح سيحل محلهما، بحسب تدريبات يومي الخميس والجمعة، الفرنسي أنطوان جريزمان، العائد حديثا (على سبيل الإعارة) من برشلونة، والبرازيلي فيليبي مونتيرو الذي لم يكن ضمن اللاعبين الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم.

الكلمات المفتاحية

سيميويمي إسبانيول أتلتيكو مدريد

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