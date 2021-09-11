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فيوتشر يتعاقد مع ثنائي الاتحاد السكندري

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
إسلام عودة

وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على العرض المالى الذى تلقاه من نادى فيوتشر إف سى لضم الثنائى محمود رزق ومحمود شعبان . 

وجاءت موافقة الإدارة السكندرية على رحيل الثنائى شعبان ورزق بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن . 

وتعاقد الاتحاد السكندرى حتى مع 9 صفقات جديدة وهم : الغانى مورو ساليفو ، البوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو والحارس أحمد يحيى ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك وأحمد عادل ميسى ، الأنجولى مايا لولو ، والغانى بنجامين .

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