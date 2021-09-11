فيوتشر يتعاقد مع ثنائي الاتحاد السكندري





وافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى على العرض المالى الذى تلقاه من نادى فيوتشر إف سى لضم الثنائى محمود رزق ومحمود شعبان .





وجاءت موافقة الإدارة السكندرية على رحيل الثنائى شعبان ورزق بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن .





وتعاقد الاتحاد السكندرى حتى مع 9 صفقات جديدة وهم : الغانى مورو ساليفو ، البوركينى سعيد سمبورى ونادر رمضان ومصطفى رمضان عفروتو والحارس أحمد يحيى ومحمد عبد السلام مدافع الزمالك وأحمد عادل ميسى ، الأنجولى مايا لولو ، والغانى بنجامين .



