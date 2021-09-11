محلية قنا تستأنف استكمال المخطط التفصيلي  لمنطقة الخدمات الإقليميه بحوض القصر وحاجر الجبل 

استأنفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أعمال تنفيذ المخطط التفصيلي بالمنطقة السادسة بمنطقة الخدمات الإقليمية (حاجر الجبل، حوض القصر) بشارع مصنع المكرونة، بمدينة قنا من خلال وضع العلامات الحديدية وفتح الشوارع بتلك المنطقة.





جاء ذلك بالتنسيق مع فرع هيئة المساحة بقنا، وبحضور أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعضوية حسين الزمقان نائب رئيس الوحدة المحلية، والمهندسة غادة محمد مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، والمهندس شريف الدقاق، والمهندس صلاح حمادي، ممثلي فرع هيئة المساحة بقنا.





ومن جانبه قال أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الأعمال تجري طبقا للجداول الزمنية المحدده بناءً على توجيهات وتعليمات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بشأن تكيثف الاعمال نظرا لأهميته الكبيرة في التوسع العمراني لمدينة قنا، وطبقا لخطة الدولة في القضاء على العشوائيات والتوسع في إنشاء مناطق عمرانية جديدة مخططة ومقسمة وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة.