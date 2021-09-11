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قناة المجلة.. منصة جديدة للشباب العربي حول تاريخ وثقافة الأمة الإسلامية والعربية

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر


دشن مجموعة من الشباب العربي بقيادة أحمد محمد الشرنوبي، منصة جديدة عبر مواقع التواصل الأجتماعي لتوثيق التاريخ العربي والإسلامي من خلال مصادر ووثائق معترف بها.

وتهدف المنصة التي أنشات قناة على موقع "يوتيوب" بعنوان قناة المجلة ووصل عدد متابعيها لنحو المليون مشترك وقرابة الخميس مليون مشاهدة وحصلت على الدرع الذهبي من قبل يوتيوب في عام 2017، لإثراء المحتوى العربي على اليوتيوب ولاقت القناة رواجا كبيرا بين الشباب العربي فتخطت حاجز ال 7 مليون مشترك والمليار مشاهدة ومازال العطاء مستمر في كل مجالات الثقافه العامة.

وأكد الشرنوبي مؤسس القناة: "منذ إنشاء قناة المجلة انضم لها عدد من الشباب من مختلف محافظات مصر ومن بعض الدول العربية، والتي انتشرت بشكل سريع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحققت في أول تسعة أشهر 100 الف مشترك وأكثر من 20 مليون مشاهدة.

وأضاف:" تم تكريم قناة المجلة من قبل شركة يوتيوب بالدرع الفضي كواحدة من أنجح القنوات الناشئة في عام 2016 وقبل أن تكمل القناة عامها الثاني تخطت حاجز المليون مشترك وقرابة الخميس مليون مشاهدة فحصل على الدرع الذهبي من قبل يوتيوب في عام 2017

ويشارك في صناعة المحتوى مجموعة من الباحثين الشباب من مختلف محافظات مصر ومن بعض الدول العربية في مقدمتها دولة العراق.

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