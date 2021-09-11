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من باريس.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:35 م
بوابة الفجر
مي شاهين
تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت صورة جديدة لها من باريس، حيث تقف مرتدية فستان صيفي أنيق وتحمل حقيبة برتقالية وشعر منسدل، ويظهر برج ايفيل من خلفها.


وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل"فرصة تانية"، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وهو بطولة أحمد مجدي، محمد جمعة، محمد أبو داوود، سارة الشامي، وكوكبة مميزة من النجوم.

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