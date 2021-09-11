Advertisements

أخصائي تخدير عن الغناء لسيدة قبل ولادتها: "كانت خايفة وبنهديها" (فيديو)

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
روى الدكتور محمد البنا، أخصائي التخدير والعناية المركزة الجراحية، تفاصيل غناءه لسيدة حامل قبل ولادتها لتهدئتها، قائلًا: إن أي مريض يقبل على إجراء عملية جراحية وليس القيصرية فقط يشعر برهبة شديدة، لافتًا إلى أنه رغم أنه طبيب تخدير ويقضي وقت طويل في العمليات لكنه عندما أقدم على إجراء جراحة شعر برهبة شديدة، والسيدة المقبلة على الولادة تكون قلقة جدًا وبعض السيدات يبكي.

وأضاف "البنا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يحب الغناء طوال عمره، ويحرص على الغناء لأي مريض داخل غرفة العمليات، وغناءه للسيدة الحامل يساهم في تهدئتها بشكل كبير، معقبًا: "بعض السيدات بيطلبوا أغني ليهم أغاني معينة، الموضوع في جانب طبي وجانب نفسي، بنكلم السيدة في الجانب الطبي قبل دخول غرفة العمليات، وفي غرفة العمليات اركز على الهزار والضحك معها لكون كثير من السيدات تخاف من التخدير وخاصة التخدير النصفي".

وتابع اخصائي التخدير والعناية المركزة الجراحية، أن هذه السيدة تحدثت معه وهي تبكي عن قلقها الشديد من غرفة العمليات وغناءه لها لتهدئتها، منوهًا بأن الخوف قد يتسبب في فقدان المريض للوعي، وأي حركة خطأ أثناء أخذ الحقنة قد يسبب مشكلة ويتم توضيح ذلك للسيدة الحامل، مشددًا على أن بعض المرضى لا يفرق معهم الغناء، ويريدوا سرعة الانتهاء من العملية ولا يريدوا أي شيء يؤخر خروجهم من غرفة العمليات.

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة عمليات الولادة سيدة حامل اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يتخذ قرارًا ناريًا ضد تاكيس جونياس

منذ ساعة و نصف

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إحالة أطباء ومدير الإدارة الصحية بنقادة للمحاكمة بعد وفاة سيدة وجنينها بـ"قنا"

إحالة أخصائي تخدير وممرضة بأسيوط للمحاكمة العاجلة لتسببهما في وفاة سيدة حامل وجنينها

دفعة النيابة العامة 2015 تؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور)

الإهمال الطبي ينهي حياة سيدة بكفرالشيخ.. وإحالة المتهمين للمحاكمة

للمرة الثانية.. مستشفى بالإسكندرية تنجح في توليد سيدة مصابة بكورونا

بعد 10 سنوات انتظار.. سيدة تتحدي "كورونا" وتنجب طفلها في العزل بكفر الشيخ

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

05:27 م

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements