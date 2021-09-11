أخصائي تخدير عن الغناء لسيدة قبل ولادتها: "كانت خايفة وبنهديها" (فيديو)

روى الدكتور محمد البنا، أخصائي التخدير والعناية المركزة الجراحية، تفاصيل غناءه لسيدة حامل قبل ولادتها لتهدئتها، قائلًا: إن أي مريض يقبل على إجراء عملية جراحية وليس القيصرية فقط يشعر برهبة شديدة، لافتًا إلى أنه رغم أنه طبيب تخدير ويقضي وقت طويل في العمليات لكنه عندما أقدم على إجراء جراحة شعر برهبة شديدة، والسيدة المقبلة على الولادة تكون قلقة جدًا وبعض السيدات يبكي.

وأضاف "البنا"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه يحب الغناء طوال عمره، ويحرص على الغناء لأي مريض داخل غرفة العمليات، وغناءه للسيدة الحامل يساهم في تهدئتها بشكل كبير، معقبًا: "بعض السيدات بيطلبوا أغني ليهم أغاني معينة، الموضوع في جانب طبي وجانب نفسي، بنكلم السيدة في الجانب الطبي قبل دخول غرفة العمليات، وفي غرفة العمليات اركز على الهزار والضحك معها لكون كثير من السيدات تخاف من التخدير وخاصة التخدير النصفي".وتابع اخصائي التخدير والعناية المركزة الجراحية، أن هذه السيدة تحدثت معه وهي تبكي عن قلقها الشديد من غرفة العمليات وغناءه لها لتهدئتها، منوهًا بأن الخوف قد يتسبب في فقدان المريض للوعي، وأي حركة خطأ أثناء أخذ الحقنة قد يسبب مشكلة ويتم توضيح ذلك للسيدة الحامل، مشددًا على أن بعض المرضى لا يفرق معهم الغناء، ويريدوا سرعة الانتهاء من العملية ولا يريدوا أي شيء يؤخر خروجهم من غرفة العمليات.