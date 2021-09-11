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زعيم المعارضة التركية يهاجم حكومة أدوغان

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
وكالات
قال زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، إن حزبه في المقدمة، لافتًا إلى مساعي الحكومة لاستدراجهم لـ"ساحة القتال".

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها قليتشدار أوغلو، رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال افتتاح أحد فروع الحزب بمدينة إسطنبول، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت".

 

وأوضح قليتشدار أوغلو، أن حزبهم "في المقدمة، ولا توجد عقبات أمامه، فهو أحد أكثر الأحزاب السياسية رسوخًا في العالم".

 

وأضاف موضحًا "ربما ستحاول الحكومة استدراجهم إلى ساحة القتال"، مطالبا أصدقائه ورفاقه بالحزب بـ"عدم الانجرار وراء هذا."

 

وزاد قائلا "ربما يريدون استدراجنا إلى ساحة القتال. أناشد جميع أصدقائي: اهدأوا. مهما فعلوا، فإننا نهدف إلى جلب الديمقراطية إلى هذا البلد. أنا على ثقة من بصيرة هؤلاء الناس”.

 

واستطرد زعيم الشعب الجمهوري قائلا "امتلاك مقر للحزب مهم بالطبع. بالإضافة إلى امتلاك المبنى، فإن امتلاك البلد الذي يعيش فيه أكثر قيمة بكثير. سوف نحمي البلد الذي نعيش فيه. نحن نتطلع إلى كل المشاكل القائمة في ذلك البلد".

 

وشدد على أن "الشعب الجمهوري هو حزب الشعب ، ولن نستسلم أبدا، مهما سجن قياديينا أو تمت مصادرة أرشيفاتهم أو تمت مصادرة أصولهم، فنحن نعمل من أجل الشعب، ومن أجل البلد".

 

وأوضح أنهم "يقومون بمهمة تاريخية، لأنهم بجانب استقلال البلاد والعدالة والدولة الاجتماعية والتعليم الحديث والجدارة في هيكلة الدولة"، ونحن بحاجة لدعم الشعب لحل مشاكل البلاد".

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