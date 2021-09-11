Advertisements

القوات البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
كريم وزيري


نفذت القوات البحرية المصـرية والهندية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع الفرقاطة الهندية ( TABAR INS ) وذلك  بنطاق مسرح العمليات للأسطول الشمالي  بالبحر المتوسط.

حيث بدأت فعاليات التدريب بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي سيتم تنفيذها  بالإضافة إلى تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين، وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تمارين مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية، وتحليل صورة الموقف (سطحي، جوي)، وتمارين الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تمارين المواصلات، وكذا التدريب على إجراءات الأمن البحري في مناطق العمليات بالبحر المتوسط.

ويُعد هذا التدريب هو الثاني من نوعه الذي تجريه الفرقاطة الهندية (TABAR  INS ) مع وحداتٍ من البحرية المصرية بنطاق الأسطول الشمالي، مما يدُل على السعي المشترك لتبادل الخبرات بين البحريتين المصرية والهندية، وتأكيدًا على إمكانات وقدرات القوات البحرية المصرية فى العمل والتنسيق مع القوات البحرية العالمية لتأمين حركة الملاحة الدولية وخطوط المواصلات ودعم جهود الأمن البحري بالمنطقة.

وذلك استمرارًا للتدريبات المشتركة التي تُجريها القوات البحرية المصرية مع البحريات العالمية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات القتالية للوحدات البحرية وأطقمها، بما يجعلها قادرةً على مواجهة التحديات، وبما يساهم في دعم الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يتخذ قرارًا ناريًا ضد تاكيس جونياس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

"هدفين × 15 دقيقة".. نجم "رونالدو" يبزغ من جديد في سماء "الأولد ترافورد"

منذ أقل من نصف ساعة

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

05:27 م

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements