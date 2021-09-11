مانشستر سيتي يقهر ليستر في عقر داره بالدوري الإنجليزي





حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي بعدما انتصر على مضيفه ليستر سيتي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب "كينج باور" ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





انتصار مانشستر سيتي الثالث على التوالي جاء بفضل هدف البرتغالي بيرناردو سيلفا الذي سجله في الدقيقة 62 من عمر اللقاء.





الأفضلية في المباراة كانت متقاسمة بين كلا الفريقين حيث حاول كل فريق الحصول على النقاط الثلاث وهو ما تحقق لرجال الإسباني بيب جوارديولا في الشوط الثاني بعدما انتهى الأول على واقع التعادل السلبي.









وبهذا الانتصار رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 9 محتلًا المركز الثاني خلف جاره مانشستر يونايتد الذي احتل الصدارة بعد الفوز في مباراة اليوم على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي شهد عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي سجل هدفين.



