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رونالدو يقود مانشستر يونايتد لقهر نيوكاسل برباعية في البريميرليج

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:56 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
هايدي يسري
فاز فريق مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف من فريق نيوكاسل يونايتد في المباراة الممتعة التي جمعت بينهم على ملعب “أولدترافورد” ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وبذلك احتل الشياطين الحمر صدراة الدوري  برصيد 10 نقاط، بينما هبط فريق نيوكاسل في المركز الثامن عشر برصيد نقطة يتيمة فقط. 

قدم الشياطين الحمر الشوط الأول أداء متوسط، وكانت الهجمة الوحيدة الخطيرة هي ركنية قابلها فاران برأسية مرت بجانب المرمى.

ثم لم يرغب رونالدو فى إنهاء الشوط من غير تسجيل، وأستغل الوقت الأضافي ليحرز الهدف الأول، بعد متابعته لتسديدة جرينوود المرتدة من حارس نيوكاسل وود مان.

وكان هذا هو هدف الدون الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو 2009 ضد مان سيتي بعد غياب 12 عامًا و 124 يومًا بين الأهداف

وبدء فريق نيوكاسل الشوط الثاني بمحاولات لإدراك هدف التعادل، وبالفعل نجح المدافع خافير مانكويلو في الدقيقة 56 بتسجيل الجول الأول لنيوكاسل. 

ولم ينتظر رونالدو كثيرًا ليسجل هدف التقدم، حيث في الدقيقة 62 مرر لوك شو تمريرة ممتازة للدون الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى من يسار منطقة الجزاء تصدى لها الحارس لكنها سكنت الشباك.

وجاء فيرنانديز ليسجل الثالث في الدقيقة 80 بمساعدة الفرنسي بوجبا


ولم يكتفي الشياطين الحمر بهذا القدر، حيث سجل لينجارد الهدف الرابع في الدقيقة 92، وينتهي اللقاء المثير بنتيجة 4-1. 

وتتسع عقدة نيوكاسل من المان يونايتد الذي فشل في الفوز علي المان يونايتد في آخر مباريات جمعت الفريقين، ويذكر أن هذه المرة الثالثة الذي فاز فيها الشياطين الحمر بنفس النتيجة، حيث في موسم 2019 فاز ب 4 أهداف مقابل هدف واحد فقط وفي موسم 2020 وموسم 2022.

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مانشستر يونايتد رونالدو الدوري الانجليزي

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