خالد الجندي: مؤتمر حقوق الإنسان نقطة فارقة في مجتمعنا (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها اليوم تنادي باحترام الإنسان، معتبرًا أن مؤتمر حقوق الإنسان وإعلان الرئيس السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني، يمثل نقطة فارقة في مجتمعنا.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أننا أمام أن نكون دولة دينية أو نكون دولة مدنية، لافتًا إلى أن الدولة الدينية يختلط فيها الدين بالمفهوم السياسي، وتتبني اتجاه واحد في الفتاوى، ويكون الاختلاف فيها مع الحكومة هو اختلاف مع الله سبحانه وتعالى، ولا يكون فيها مؤيد ومعارض وإنما يكون بها صالح وعاصي ومؤمن وكافر وجنة ونار.



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الفرق بين الدولة الدينية والمدنية ليس القانون فقط، ففي الدولة الدينية يطبق الأحكام الفقهية وليس القانون، والأحكام الفقهية يكون فيها فهم كل شخص للنص برؤية وزاوية خاصة به، موضحًا أن تاريخ الإسلام شهد فترات لدولة دينية وفترات أخرى لدولة مدنية.

