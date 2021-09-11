"هدفين × 15 دقيقة".. نجم "رونالدو" يبزغ من جديد في سماء "الأولد ترافورد"





لم يحتاج البرتغالي كريستيانو رونالدو وقتًا طويلًا للإعلان عن عودته الحقيقية لناديه السابق مانشستر يونايتد، حيث يعرف "الدون" ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء جيدًا بعدما قضي فيه 6 سنوات خلال الفترة من 2003 حتى 2009 قبل رحيله لريال مدريد ثم يوفنتوس قبل عودته من جديد.





كريستيانو رونالدو سجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد اليوم السبت، بعدما شارك في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي ضد نظيره نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل هدفين وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4 -1.





وجاءت ثنائية رونالدو في شباك نيوكاسل يونايتد خلال 15 دقيقة فقط، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (2+45)، بينما جاء هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 62 من زمن اللقاء، بينما أضاف زميليه فيرنانديز ولينجارد الهدفين الثالث والرابع.





ثنائية رونالدو بقميص مانشستر يونايتد اليوم في شباك نيوكاسل هي أول أهداف "الدون" مع الشياطين الحمراء منذ 12 عامًا تقريبًا، وكان آخر أهداف النجم البرتغالي في فترته الأولى مع اليونايتد في شباك مانشستر سيتي في مباراة جمعتهما بالدوري الإنجليزي بتاريخ 5 أكتوبر 2009.





وخاض رونالدو 292 مباراة في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009، ونجح في تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 هدفًا آخرين، قبل أن يفتتح فترته الثانية مع الشياطين الحمراء هذا الموسم بثنائية مدوية في شباك نيوكاسل يونايتد.





فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل اليوم السبت، قاد الشياطين الحمراء لإعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق نقطة عن جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



