Advertisements

"هدفين × 15 دقيقة".. نجم "رونالدو" يبزغ من جديد في سماء "الأولد ترافورد"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف

لم يحتاج البرتغالي كريستيانو رونالدو وقتًا طويلًا للإعلان عن عودته الحقيقية لناديه السابق مانشستر يونايتد، حيث يعرف "الدون" ملعب الأولد ترافورد معقل الشياطين الحمراء جيدًا بعدما قضي فيه 6 سنوات خلال الفترة من 2003 حتى 2009 قبل رحيله لريال مدريد ثم يوفنتوس قبل عودته من جديد.

كريستيانو رونالدو سجل ظهوره الأول مع مانشستر يونايتد اليوم السبت، بعدما شارك في التشكيلة الأساسية للفريق الإنجليزي ضد نظيره نيوكاسل يونايتد في مباراة الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل هدفين وقاد فريقه للفوز بنتيجة 4 -1.

وجاءت ثنائية رونالدو في شباك نيوكاسل يونايتد خلال 15 دقيقة فقط، حيث سجل الهدف الأول بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (2+45)، بينما جاء هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة 62 من زمن اللقاء، بينما أضاف زميليه فيرنانديز ولينجارد الهدفين الثالث والرابع.

ثنائية رونالدو بقميص مانشستر يونايتد اليوم في شباك نيوكاسل هي أول أهداف "الدون" مع الشياطين الحمراء منذ 12 عامًا تقريبًا، وكان آخر أهداف النجم البرتغالي في فترته الأولى مع اليونايتد في شباك مانشستر سيتي في مباراة جمعتهما بالدوري الإنجليزي بتاريخ 5 أكتوبر 2009.

وخاض رونالدو 292 مباراة في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد من 2003 وحتى 2009، ونجح في تسجيل 118 هدفا، وصنع 69 هدفًا آخرين، قبل أن يفتتح فترته الثانية مع الشياطين الحمراء هذا الموسم بثنائية مدوية في شباك نيوكاسل يونايتد.

فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل اليوم السبت، قاد الشياطين الحمراء لإعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط متفوقا بفارق نقطة عن جاره مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل مانشستر سيتي كريستيانو رونالدو رونالدو اهداف رونالدو الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يتخذ قرارًا ناريًا ضد تاكيس جونياس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

"هدفين × 15 دقيقة".. نجم "رونالدو" يبزغ من جديد في سماء "الأولد ترافورد"

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ساوثهامبتون ويخطف فوزا مثيرا بالبريمير ليج

تفاصيل اهداف رونالدو ال700

بالأرقام .. راشفورد أفضل من رونالدو

مانشستر يونايتد يخطط لعودة كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد يستهدف إعادة رونالدو إلى أولد ترافورد

مُفجر الثورات ومُرعب الخصوم.. رونالدو يعود إلى أحضان «مسرح الأحلام»

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

05:27 م

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements