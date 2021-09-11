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"شاشو" ضيف عمرو أديب في حلقة خاصة من "الحكاية"

السبت 11/سبتمبر/2021 - 05:58 م
عمرو أديب
عمرو أديب
كريم هاشم
يحل الموسيقار شاشو ضيفا على الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامج الحكاية على قناة mbc مصر،  وذلك في تمام العاشرة مساء اليوم. 


ويحكي شاشو لأول مرة عن مسيرته الفنية التي أهلته ليكون أول موسيقار مصري وعربي يعزف على 24 آلة موسيقية مختلفة ويستطيع العزف على الهواء بتقنية الليزر واستخراج الأصوات الموسيقية من الماء وأي جهاز،  كما يمتع شاشو جمهور الحكاية بعرض موسبقي مبهر يمزج بين الإبهار البصري وتقنيات العزف. 


وأطل شاشو على الجمهور المصري مؤخرا بإحياء أولى حفلاته الغنائية الرسمية في مصر عبر افتتاحه حفل الهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي،  كما وضع لم…
شاشو عمرو أديب
شاشو عمرو أديب
شاشو عمرو أديب
شاشو عمرو أديب

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عمرو أديب

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