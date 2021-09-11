تطورات جديدة بشأن تجديد عقد نجم الأهلي

توصّلت إدارة الأهلي، لاتفاق نهائي مع التونسي علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشان تجديد عقد الأخير خلال الساعات القادمة.





وينتهي عقد معلول مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، حيث يحقّ له التوقيع في يناير المقبل لأي فريق يرغب في الانضمام إليه.





ومن المفترض أن يعلن الأهلي عن تمديد عقد معلول وتمديده لموسمين خلال ساعات، بعدما وصل اللاعب ووكيله لاتفاق نهائي مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالمارد الأحمر.





ويستعد الأهلي لمواجهة السوبر المصري أمام طلائع الجيش، في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية.



