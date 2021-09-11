بعد كسب ثقة الاتحاد الدولي.. 27 دولة مشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث المقامة بمصر

تستضيف مصر على مدار العام في مختلف الألعاب الرياضية، وتحقيق النجاح في تنظيمها مما يعطي الثقة الكبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في إسناد ملفات تنظيم البطولات للدولة المصرية، متمنياً التوفيق والنجاح للجنة المنظمة لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب.





ونجح اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان باستضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث للشباب والشابات بعدما نجحت مصر فى كسب ثقة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، خاصة بعد التنظيم الرائع الذي حدث خلال الأربع بطولات التي استضافتها مصر خلال الأشهر الماضية منها بطولتي عالم العالم للكبار وبطولة العالم لليزر رن وبطولة العالم الناشئين.





ويعد هذا إنجاز تاريخي لمصر والاتحاد المصري للخماسي الحديث تحت رئاسة شريف العريان خاصة وأن لأول مرة يحدث في تاريخ الخماسي الحديث أن دولة تحصل على تنظيم ٥ بطولات عالم في عام واحد .





ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الاثنين المقبل الموافق 13 سبتمبر بمنافسات تتابع الفرق للشباب تحت 19 عام ، كما تقام أيضاً منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عام.





ويشارك في البطولة 271 لاعب ولاعبة ، بواقع 146 لاعب و125 لاعبة من 27 دولة وهم: أستراليا – بيلاروسيا – البرازيل – بلغاريا – فرنسا – جورجيا – ألمانيا – جواتيمالا- إيطاليا- كازاخستان- ليتوانيا - بولندا- البرتغال –جنوب أفريقيا – إسبانيا – السويد – سويسرا – تايلند – تركيا – أوكرانيا – أوزبكستان – الصين – التشيك – المجر – روسيا – المكسيك - بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.





ومن ناحية أخري أوضح العريان أن مصر نجحت بامتياز فى استضافة بطولات الخماسى الحديث، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعى دائمًا لدعم الرياضة المصرية