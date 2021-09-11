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استعدادًا لبطولة العالم.. تعرف على قائمة المنتخب الوطني للخماسي الحديث

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

تنطلق بعد غد الاثنين 13 سبتمبر بطولة العالم للشباب والشابات للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر في محافظة الإسكندرية بمنافسات تتابع الفرق للشباب تحت 19 عامًا، كما تقام أيضًا منافسات الدور قبل نهائي للشابات تحت 17 عامًا.

وتضم قائمة المنتخب الوطني تحت 19 عامًا كلاً من: «معتز وائل عزت - مازن طارق - سيف البنداري - عمر سامح - محمد وليد - أميرة قنديل - ملك خالد - زينة عامر - زينة راشد - نجوي خالد - هانيا أبو بكر».

ويضم المنتخب الوطني تحت 17 عام كلاً من: «محمد شريف - ياسين الهادي - أسامة مدحت - مروان علام - أمر على - ياسين أحمد - ملك خالد - حبيبة هيثم - جانا أحمد - جنة وليد - جنا محمد الدروي - سارة عمر - ريتاج علاء الدين - هبة الله عمرو يسري».

كما يضم الجهاز الفني للمنتخب كلاً من : «عمرو سيد مديرًا فني للشباب - هشام سليمان مدرب جري - إبراهيم سكر رماية - محمد علاء رماية - محمد صباحي للسلاح - عبد الرحمن عادل سلاح - خالد عصفور سباحة - خالد صلاح سباحة - طارق نويهي سباحة - دكتور يوسف حسن مدلك - باسل جميل طبيب المنتخب».

 

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