تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا





يواجه فريق تشيلسي بعد قليل فريق أستون فيلا، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.





وستذاع المباراة على قناة “beIN Sports Premium 1” ، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت االسعودية.





وبدء البلوز هذا الموسم بداية قوية ويكون في المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ برصيد 7 نقاط، بينما يكون فريق أستون في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.





وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر

الوسط: كالوم هودسون أودوي – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نيجيز – ماركوس ألونسو

الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتس





دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – ويلي كاباييرو – بن تشيلويل – أندريس كريستينسن – روز باركلي – جروجينيو – روبن لوفتوس تشيك – ميسون ماونت – تيمو فيرنر