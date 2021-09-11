Advertisements

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة أستون فيلا

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:11 م
تشيلسي
تشيلسي
هايدي يسري

يواجه فريق تشيلسي بعد قليل فريق أستون فيلا، على ملعب “ستامفورد بريدج”، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

وستذاع المباراة على قناة “beIN Sports Premium 1” ، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت االسعودية.

وبدء البلوز هذا الموسم بداية قوية ويكون في المركز الثاني في ترتيب البريميرليغ برصيد 7 نقاط، بينما يكون فريق أستون في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط. 

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي كالآتي: 
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
الدفاع: تريفوه تشالوباه – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر
الوسط: كالوم هودسون أودوي – ماتيو كوفاسيتش – ساؤول نيجيز – ماركوس ألونسو
الهجوم: حكيم زياش – روميلو لوكاكو – كاي هافيرتس

دكة البدلاء: كيبا أريزابالاجا – ويلي كاباييرو – بن تشيلويل – أندريس كريستينسن – روز باركلي – جروجينيو – روبن لوفتوس تشيك – ميسون ماونت – تيمو فيرنر

أخبار تهمك

بعد رحيل مروان محسن.. 4 لاعبين على حافة الهاوية في الأهلي

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

منذ ساعة

عاجل - الأهلي يقوم بمحاولته الأخيرة لضم صفقة القرن

منذ يوم

عاجل.. بيراميدز يتخذ قرارًا ناريًا ضد تاكيس جونياس

منذ ساعة و نصف

بفرمان الخطيب..موسيماني يتراجع عن إعارة نجم الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب من ضم صفقة كبرى خلال الانتقالات الصيفية

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يوجه طلبًا عاجلًا إلى إدارة الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

انتهي الأمر.. كارتيرون يرفض استمرار هذا الثنائي مع الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يضم عضوا جديدا للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يدرس التراجع عن فكرة رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بيراميدز يستقر على الإطاحة بتاكيس جونياس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل فيوتشر عن خطف " قناص " الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:23 م

عاجل.. رونالدو ينفجر ويسجل هدفًا ثانيًا في شباك نيوكاسل (فيديو)

عاجل.. الأهلي يكشف تفاصيل حريق فرع مدينة نصر

04:00 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم صفقة القرن

12:00 م

عاجل.. الزمالك يستعيد صفقة نارية

05:27 م

انفجار رونالدو.. شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

05:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: وهم الشهادة الجامعية.. وثلث أثرياء العالم لم يلتحقوا بالجامعات

عائشة نصار
عائشة نصار

عائشة نصار تكتب: طالبان تظهر «العين الحمراء» لداعش وتغازل القاعدة

ads
Advertisements