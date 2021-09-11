اقتصادية قناة السويس تبحث تعزيز الاستثمارات مع سفير دولة الهند









استقبل المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، لمناقشة سبلومجالات التعاون بين الطرفين، والقطاعات الصناعية المستهدفة في المناطق الصناعية خاصة العين السخنة وشرق بورسعيد التي تشهدانطلاق لمشروعات ضخمة تعزز من توطين الصناعات وإحلال الواردات والعمل على سد احتياجات السوق المحلية والإقليمية.





وخلال اللقاء الذي حضره اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي واللواء محمد براية نائب رئيس الهيئة للقطاع الشماليووليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، عرض رئيس المنطقة الاقتصادية الفرص والحوافز الاستثمارية وآخر المستجدات للمنطقة، وكذلكالمشروعات المقامة حاليًا والتطوير الذي تشهده موانئ المنطقة الاقتصادية "السخنة وشرق بورسعيد والعريش"؟منوهًا إلى تعدد القطاعاتالتي تقدمها المنطقة كفرص استثمارية واعدة يحظى بها شركاء المنطقة .





كما ناقشا الجانبان آليات جذب المزيد من الاستثمارات الهندية للعمل بالمنطقة والتي تمثل أحد أهم المناطق الاقتصادية العالمية، حيث تتمتعبتوافر كافة مقومات الانتاج وعلى رأسها موقعها المميز الذي يربط البحرين الأحمر والمتوسط مرورًا بأهم مجرى ملاحي عالمي قناة السويس.