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مطيع فخر الدين يفتتح البطولة العربية للجودو في حضور صبحي وحطب

السبت 11/سبتمبر/2021 - 06:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

افتتح المهندس مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، والايكيدو والسومو، والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي، البطولة العربية للجودو بمشاركة 600 لاعب ولاعبة يمثلون  12دولة باستاد القاهرة الدولي، في حضور كل من، الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة،  وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية،  واليمنى المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى للجودو.

وتضمن حفل الافتتاح مجموعة من الالعاب النارية، والعاب الليزر، الذي تفاعل معها الجميع وحصلت على استحسان الحضور، وشهد حفل الافتتاح أغنية خاصة من الفنان احمد جمال والذي تفاعل معه الحضور. 

والتقط مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو، وأشرف صبحي وهشام حطب، وهشام مصباح عضو مجلس الإدارة، ومدير البطولة، صور تذكارية مع لاعبي منتخب مصر للجودو للمكفوفين،  قبل بدء البطولة لتشجيعهم.

ووجه رئيس اتحاد الجودو كلمات للاعبين لبث الحماس فيهم للمنافسة بشكل جيد، وهو ما نال اعجاب اللاعبين، ووعدوه بتحقيق افضل نتائج.


وقال مطيع فخر الدين، رئيس اتحاد الجودو، في كلمته بافتتاح البطولة، إن الجميع ينتظر بطولة قوية بين كل المنتخبات، مرحبا بكل الضيوف المشاركين في البطولة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون بطولة ذات طابع خاص بين كل المتنافسين.

وأكد رئيس اتحاد الجودو أن الأشقاء العرب في بيتهم متمنياً أن تحقق البطولة أهدافها للجميع، معلنا افتتاح البطولة بشكل رسمي.


وألقى وزير الرياضة كلمة في افتتاح البطولة، حيث رحب بكل الدول المشاركة في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على قوة العلاقات بين جميع الدول المشاركة في البطولة، مشددا على أن البطولة تحظى باهتمام خاص من قبل الدولة المصرية.


 وتقام فعاليات البطولة العربية المفتوحة للفرق والأندية البطلة العاشرة للناشئين، والثامنة للناشئات والشباب، والسادسة للشابات، والخامسة الأشبال، والرابعة للبراعم، والأولى للجودو المكفوفين رجال وسيدات ، على ملعب الصالة المغطاة رقم "2" بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، بمشاركة 12دولة يمثلها نحو 600 لاعب ولاعبة.


والدول المشاركة في البطولة هي مصر، والتي تنظم البطولة، والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت واليمن وليبيا والمملكة المغربية الهاشمية ، وتستمر البطولة حتى 16سبتمبر الجارى .

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