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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

الأحد 12/سبتمبر/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
محمد عوده
تستمر حالة الطقس في التحسن، خلال الأيام المقبلة، حيث تنخفض درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن اليوم الأحد، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، كما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، والرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى 3 أمتار.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من الأحد 12 سبتمبر 2021، وحتى يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، حيث يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء ليلا.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الأحد 12 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.

يوم الإثنين 13 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، والسواحل الشمالية 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب سيناء 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة.

يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 40 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 38 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة.

يوم الخميس 16 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.

يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، والسواحل الشمالية 30 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة، وشمال الصعيد 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:
- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 85% إلى 87%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 88% إلى 90%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 55% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 40% إلى 50%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا في جنوب الصعيد بين 25% إلى 30%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارا بين 10% إلى 15%.

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